中国工商银行与安哥拉签署协议 提供8.4亿美元贷款建设索约电站

路透北京6月10日 - 中国以市值计最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK) 周二与安哥拉财政部签署融资协议，为安哥拉提供8.4亿美元贷款支持索约电站建设。

工行提供的新闻稿称，目前安哥拉全国电力总装机为200万千瓦，此次工商银行支持的索约电站项目装机为75万千瓦，占现有装机规模三分之一，建成后将显着改善电力短缺状况。

安哥拉是非洲经济增长最快的国家之一，已成为撒哈拉以南非洲第三大经济体和最大引资国。随着安哥拉经济的发展，其在能源、电力、民生、基础设施等方面的项目需求很大。

工商银行为中国企业“走出去”和“一带一路”战略实施提供全方位金融服务，仅“一带一路”储备项目涉及的投资额就近2,000亿美元。非洲一直是工行支持“走出去”的战略发展重心之一，业务范围已覆盖该区域近20个国家。（完）

(发稿 王蕾；审校 乔艳红/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。