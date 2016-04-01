工行签亚太业务战略合作协议 重点发展亚洲澳洲和新西兰业务

路透香港4月1日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周五宣布正式启动亚太业务，并透过其海外银行业务旗舰--工银亚洲，与国家开发投资公司、中国国新控股、中国电建集团及中国西电集团等签订战略合作协议。

这是工行实现“一带一路”、人民币国际化和“走出去”战略的一部分，此次合作专注于亚洲、澳洲和新西兰地区。

工行董事长姜建清在签约仪式上表示，“工商银行非常重视香港和香港机构在集团国际化发展中发挥的重要作用。未来，工商银行将继续以香港为战略基地，以工银亚洲为依托，合理整合亚太区域内资源，提升区域联动协作效能，巩固和提高工商银行集团在亚太区域的整体经营实力。”

工行此前称，该行可办理的对公外汇买卖币种已达105个，在国内商业银行中实现了外汇业务对“一带一路”沿线国家的全面覆盖。（完）