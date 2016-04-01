工行签亚太业务战略合作协议 重点发展亚洲澳洲和新西兰业务

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月1日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周五宣布正式启动亚太业务，并透过其海外银行业务旗舰--工银亚洲，与国家开发投资公司、中国国新控股、中国电建集团及中国西电集团等签订战略合作协议。
这是工行实现“一带一路”、人民币国际化和“走出去”战略的一部分，此次合作专注于亚洲、澳洲和新西兰地区。
工行董事长姜建清在签约仪式上表示，“工商银行非常重视香港和香港机构在集团国际化发展中发挥的重要作用。未来，工商银行将继续以香港为战略基地，以工银亚洲为依托，合理整合亚太区域内资源，提升区域联动协作效能，巩固和提高工商银行集团在亚太区域的整体经营实力。”
工行此前称，该行可办理的对公外汇买卖币种已达105个，在国内商业银行中实现了外汇业务对“一带一路”沿线国家的全面覆盖。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。