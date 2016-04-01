工行启动亚太业务战略合作 重点发展亚洲澳洲和新西兰地区（更新版）

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路透香港4月1日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周五宣布正式启动亚太业务，重点发展亚洲、澳洲和新西兰地区，协助境内企业实施“一带一路”及“走出去”战略，并为该行创造新的盈利增长点。

工行董事长姜建清在签约仪式上表示，去年末该行在42个国家和地区设立了404家境外机构，为客户提供广泛的全球化金融产品和服务，境外资产已经达到3,284亿美元，今年首季境外资产已经提前实现原来目标，占工行总资产比重10%。

“境外机构去年税前利润28.2亿美元，虽然这个数目还不算大，但是它的成长性非常好。”他并指出，工银亚洲以及工行香港分行截至去年末的经营规模8,630亿欧元，是五年前的近三倍，在香港可比同业中居第五位。

他说，“未来，工商银行将继续以香港为战略基地，以工银亚洲为依托，合理整合亚太区域内资源，提升区域联动协作效能，巩固和提高工商银行集团在亚太区域的整体经营实力。”

工行透过其海外银行业务旗舰--工银亚洲，今天与国家开发投资公司、中国国新控股、中国电建集团及中国西电集团签订战略合作协议，重点发展资产业务，参与由“一带一路”等利好政策衍生的亚太地区大型优质项目融资、并购贷款、银团贷款等项目，协助客户“走出去”的同时，带动工行在亚太区的业务发展。

工银亚洲副行政总裁唐希强表示，该行今年初成立的亚太业务部，首季已批出融资贷款总额200亿港元，此外还会协助企业发行美元债和欧元债。考虑到币值稳定性和政治风险较低的因素，现时亚太业务主要瞄准澳洲、新西兰、印度、马来西亚、新加坡、韩国等国家。

他说，“工银亚洲去年资产接近8,700亿港元，希望三年内单是亚洲业务利润占比达到20%，现在则是微不足道。”

工银亚洲去年的贷款增长放缓至逾7%，主要受累于中国内地企业的境外贷款需求减少以及外贸环境转差令贸易融资需求减弱。唐希强称，工银亚洲今年将放轻对中港房地产企业和钢铁企业的贷款投放力度，聚焦亚太业务增长，期望今年能够保持去年的贷款增长水平，同时为集团创造新的盈利增长点。（完）