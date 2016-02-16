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美国大选专题 | 2016年 2月 16日 星期二 17:58 BJT

工行称将从2月18日开始支持Apple Pay支付业务

路透北京2月16日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)发言人在社交媒体上称，工行客户将从2月18日开始可以使用苹果(AAPL.O)移动支付系统Apple Pay。

中国将是全球开通Apple Pay支付业务的第五个国家。苹果之前曾表示，将于2016年初在中国开通Apple Pay支付业务。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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