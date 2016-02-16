工行称将从2月18日开始支持Apple Pay支付业务

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透北京2月16日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)发言人在社交媒体上称，工行客户将从2月18日开始可以使用苹果(AAPL.O)移动支付系统Apple Pay。
中国将是全球开通Apple Pay支付业务的第五个国家。苹果之前曾表示，将于2016年初在中国开通Apple Pay支付业务。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。