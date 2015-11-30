工行获批为核电装备出口阿根廷提供51亿美元买方信贷

路透北京11月30日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周一表示，该行已获得阿根廷经济部委任，为中国与阿根廷核电项目合作安排等额51亿美元融资。

工行新闻稿表示，这笔融资安排包括人民币贷款近300亿，贷款由中国出口信用保险公司承保。另据工行人士介绍，该笔融资安排性质为买方信贷。

工行指出，这是首次由商业银行基于商业原则引领自主核电技术出口，也是金融业支持中国高端装备技术商业出口。而阿根廷经济部该项委任也直接促成了中阿签署阿根廷第四座核电站商务合同和基于“华龙一号”技术的第五座核电站商务框架合同。

工商银行围绕国家战略致力推动中国核电、高铁、通信设备等高端装备制造业走出去。截至2015年6月末，工商银行支持装备和产能“走出去”的融资已超过2,000亿美元，融资余额约1,100亿美元。

新闻稿并介绍，本次融资安排涉及的两台核电机组预计将使用超过500亿跨境人民币贷款，对促进人民币的跨境使用将发挥重要作用。（完）