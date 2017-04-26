工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
工行发布的新闻稿并称，该行在委托投资方面已经建立一整套行之有效的管理机制，如自主研发委托投资管理系统，坚持对底层持仓进行穿透和分析等。
“工行在资管业务发展中坚持‘自主投资为主、委托投资为辅’的原则，通过适量委托投资合作丰富策略组合构建、细分策略投资。”新闻稿称。
在委托投资的管理机制方面，该行负责人介绍称，该行已自主研发委托投资管理系统，通过电子化进行档案存储、数据收集、数据分析、评价管理等工作，提高工作可靠性和科学性；坚持对底层持仓进行穿透和分析，掌握投资标的的具体情况，加强风险管控；此外，实时对专户进行估值核算，提高监测时效性。
委托投资指委托方将资金委托给外部机构（管理方）主动管理的投资业务，操作方式包括专户及投顾模式两种。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。