工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况

路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。

工行发布的新闻稿并称，该行在委托投资方面已经建立一整套行之有效的管理机制，如自主研发委托投资管理系统，坚持对底层持仓进行穿透和分析等。

“工行在资管业务发展中坚持‘自主投资为主、委托投资为辅’的原则，通过适量委托投资合作丰富策略组合构建、细分策略投资。”新闻稿称。

在委托投资的管理机制方面，该行负责人介绍称，该行已自主研发委托投资管理系统，通过电子化进行档案存储、数据收集、数据分析、评价管理等工作，提高工作可靠性和科学性；坚持对底层持仓进行穿透和分析，掌握投资标的的具体情况，加强风险管控；此外，实时对专户进行估值核算，提高监测时效性。

委托投资指委托方将资金委托给外部机构（管理方）主动管理的投资业务，操作方式包括专户及投顾模式两种。（完）