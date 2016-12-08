中国工行拟出资120亿元设立工银资产管理公司 专司债转股业务

路透北京12月8日 - 以市值计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四发布公告称，该行拟以120亿元人民币投资设立工银资产管理有限公司，统筹负责全集团债转股业务。

公告称，工银资产管理有限公司拟作为工行专司债转股的实施机构，统筹负责全集团债转股业务的开展。工银资产管理有限公司拟开展债转股所需的债权收购、债权转股权、资产处置、债转股相关资产管理等业务，最终经营范围将以监管部门审批为准。

“预期可为本行带来合理回报，促进本行传统业务升级，拓展本行业务创新手段，提升本行综合化金融服务能力，并进一步整合集团资源，推动相关领域业务的专业化运营。本次投资既有利于积极稳妥降低企业杠杆率，也符合本行发展多元化金融服务的战略方向。”公告称。

公告显示，工银资产管理有限公司注册资本拟为120亿元，出资金额占工银资产管理有限公司注册资本的100%；注册地为北京，拟作为工行所属一级全资子公司运营管理。本次投资尚需取得有关监管部门的批准。

农业银行(601288.SS)(1288.HK)在11月底时公告，拟出资100亿元在北京投资设立全资子公司--农银资产管理有限公司，该公司拟专司债转股业务；建设银行(601939.SS)(0939.HK)相关业务人亦在当日对路透表示，债转股子公司正在推进过程中。

中国五大银行或均将申请成立专门经营债转股的子公司，以实现交叉持股。分析人士称，此举可使债转股收益内化在银行体系，激发其参与债转股的积极性，不良债转股的步伐将加快。（完）