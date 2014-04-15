工行今年不良贷款率有望控制在1.2%以下--工行行长

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京4月15日 -全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长易会满周二称，该行今年的不良贷款率有望控制在1.2%以下，并将进一步加大不良资产处置力度。
易会满是在工行2014年第一次临时股东大会上做上述表示的，他称进一步控制房地产贷款、进一步控制产能过剩行业贷款，进一步防范影子银行等新融资对传统信贷的交叉传染。
“今年年初董事会给我们下的任务是1.2%，我们高管层想将其控制得更低一点，我们也有这个信心。”易会满说。
工行此前公布的年报显示，计划2014年总资产增加约1.4万亿元人民币，总负债增加约1.3万亿元；到2014年末不良贷款率控制在1.20%以内 。截止2013年底，该行的不良贷款率为0.94%，拨备覆盖率为257.19%。
易会满称，在房地产和产能过剩行业，工行贷款质量稳定。比如房地产开发贷的不良贷款率0.73%，比年初下降3个BP；个人住房贷款不良贷款率0.24%，跟年初基本持平。五个产能过剩行业的不良贷款率0.79%，比平均的还低。
他并表示，工行进一步优化信贷流程，进一步明确信贷责任，争取不良贷款比例水平得到基本平稳。
工商银行此前表示，该行已于近日获中国银监会批准，成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率，并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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