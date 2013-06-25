工行中行出现交易困难与“钱荒”无关 确因系统故障所致

路透北京6月25日 - 中国国有大型银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)接连出现系统故障，导致一段时间交易无法顺利进行，市场人士怀疑与当前银行间市场“钱荒”有关。但事实上，这确实是“IT系统故障”导致的偶然事件，只是在当前的特殊时点和背景下，引发了普通储户的焦虑和不满。

由于银行间市场流动性紧张目前已成为全民关心的话题，而央行不救市的表态也让市场担心会有银行撑不住，令资金告急。微博等社交网络上出现很多储户取不出钱的抱怨声。

中国银行新闻处的回复则称，6月24日上午，中行银期转账前置系统出现短时交易缓慢，影响个别客户银期转账交易，经紧急处置，系统随即恢复正常。

而针对6月23日上午中国工行部分网点业务办理缓慢的问题，该行的回复称，6月23日上午10：35分左右，该行数据中心主机系统交易率出现下降，柜面和电子渠道业务办理缓慢，经分析与凌晨主机软件升级有关，进行紧急处理后，11：27分各项业务全部恢复正常。

“工行每年都要进行很多次类似的系统升级，但由于此次数据库升级的版本存在不够完善的地方，6月23日上午开始营业后业务量快速上升触发了故障，导致部分地区柜面和电子渠道业务办理缓慢。”工行回复的邮件称。

某国有大型银行相关业务部门人士也表示，大部分银行都用的是IBM的数据库，国际上数据库的大型供应商就那么几家，无法替代，只能说以后系统升级之后，流程要更加完善，压力测试要做好。

“工商银行的系统在全国所有银行里面是最领先的，一直是。四大行的IT系统很多是自主研发的，工行全部是自主研发，很多小银行的系统全都是外包的。”他称。

他解释称，IBM的数据库如同电脑里预装的windows系统一样，银行研发的部分是构建在之上的程序，而底层的windows是必须依赖国际大型数据库供应商的。

工行此前的新闻稿称，近年来工行IT年均投入超过50亿元；工行还拥有国内规模最大的软件研发中心，全行软件开发人员达到了近5,000人。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后流动性困局不断升级，而央行并未如市场期盼施以援手。上周四银行间市场主要质押式回购利率 CNREPO=CFXS 创下至少逾10年来新高。此后资金价格连续三日回落，但半年末资金面预期不容乐观。

中国央行最新表态称，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。另外，金融机构特别是大型商业银行在加强自身流动性管理的同时，还要积极发挥自身优势，配合央行起到稳定市场的作用。（完）

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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