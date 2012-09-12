工行等多家银行已取消首套房贷利率8.5折优惠--报载

路透北京9月12日电---中国证券报周二报导,工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)等多家银行目前已取消首套房贷利率8.5折优惠,随着四季度信贷额度普遍偏紧,各家银行房贷审核过程可能会更严格.

报导称,多家银行目前在北京已取消首套房贷利率8.5折优惠,由於地区差异,当前仍有部分银行首套房贷利率维持在基准利率9折至基准利率之间,也有部分银行将首套房贷利率在基准利率基础上上浮5%至10%.

"差不多80%的银行取消了8.5折优惠,目前几家外资银行仍能做到8.5折.现在主流是9折以上,而且部分银行在基准利率的基础上上浮.例如,中信银行(601998.SS)(0998.HK)几家支行首套房贷利率就上浮5%."北京思源地产工作人员表示,几周前,银行取消首套房贷利率8.5折优惠的做法蔓延开来,银行之间似乎达成了默契.

今年3-4月,多个城市的多家商业银行重启首套房利率9折甚至8.5折优惠.

报导亦称,除北京外,上海、深圳、太原和三亚等多地普遍取消首套房贷利率8.5折优惠,目前执行的利率至少是基准利率的9折以上.建行上海分行首套房贷利率由此前的基准利率调整为基准利率上浮5%,广发银行上海分行已调整为基准利率上浮10%,交通银行(3328.HK)(601328.SS)三亚分行调整为基准利率上浮10%.

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示,银行上调首套房贷利率是大势所趋.虽然有些银行表面上没有提高,但可能会"捆绑"一些条件,如搭售理财产品、限制贷款金额等.

业内人士表示,按历史经验,进入三、四季度後,各银行放贷速度和额度会逐渐放缓及收紧;而银行放贷全年呈前松後紧状态,预计进入四季度後,银行信贷额度可能"捉襟见肘".

报导亦称,目前光大银行(601818.SS)、中信银行、民生银行(600016.SS)(1988.HK)等股份制银行首套房贷申请基本停滞.光大银行信贷工作人员称,虽然目前该行首套房贷仍是首付三成、利率比照基准利率,但由於贷款额度紧张,目前暂不接受首套房贷申请.民生银行和中信银行的情况也与此类似.

同策咨询研究中心总监张宏伟表示,"在限购、限贷政策尚未松动的背景下,如果银行上调首套房贷利率的局面持续下去,以自住需求为主的购房群体会受到影响,可能倒逼开发企业再度'以价换量',实施'策略性降价'或直接降价."

中国社科院7月底报告建议取消对首套房的贷款优惠利率和期房预售制度,否则半年後房价存在报复性反弹风险.

中国指数研究院最新公布数据显示,8月百城新建住宅均价连续第三个月环比上涨,不过在房地产调控政策不放松的情况下,环比涨幅有所收窄.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 林高丽

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