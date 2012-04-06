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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 13:59 BJT

中央汇金再增持工行中行A股

中央汇金投资公司今年一季度再度增持中国工商银行、中国银行股份，动用资金约4.7亿元人民币。工商银行周四晚间发布关於股份变动情况的公告显示，汇金持有1,237.44亿股，较去年年底汇金持有的1,236.94亿股增加5,052万股。按照均价4.35元计算，汇金此次增持动用资金近2.2亿元人民币。路透

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