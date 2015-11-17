工行主承销安哥拉首支主权美元债券 发行金额15亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月17日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周二表示，该行全资子公司工银国际以联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功发行安哥拉共和国10年期15亿美元主权债券。工银国际是此次主权美元债券发行中唯一的亚洲承销商。
工商银行新闻稿介绍，本次发行也是安哥拉首次在国际金融市场发行主权债券，同时也是非洲撒哈拉以南地区非投资级主权国家最大规模的单笔首次债券发行之一。
工行表示，工银国际在合理披露风险因素的基础上充分体现安哥拉国家的主权信用水平，并协助发行人在美联储暂缓加息后选择了有利的发行窗口；本次发行实现近五倍的认购量。
工行指出，本次债券募集资金将用于安哥拉国内多个水利、能源及公路项目的建设，有效拓展了安哥拉政府的融资渠道。
工行介绍，安哥拉是撒哈拉以南非洲仅次于尼日利亚的第二大产油国，是中国在非洲的第二大贸易伙伴和工程承包市场。今年6月，工商银行与安哥拉财政部签署了全面金融服务战略合作协议。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。