工行将与巴西Caixa建立500亿美元基建投资基金--消息

路透巴西利亚5月13日 - 中国和巴西政府消息人士周三表示，巴西最大的抵押贷款机构Caixa Econ?mica Federal与中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)将创建500亿美元的基金，用于在巴西的基础设施投资。

巴西方面消息人士称，该基金将由工行提供全部资金，但双方都需要建立监管框架以决定投资项目。由于计划仍未公开，消息人士要求匿名。他们还表示，该计划将在中国国务院总理李克强下周访问巴西时宣布。

消息人士表示，Caixa和工行将在李克强访问巴西期间签署谅解备忘录，其中将概述此基金的主要条款。

其中一位消息人士称，两国政府同意该基金将为一条从巴西大西洋沿岸至秘鲁太平洋沿岸的铁路建设提供融资，这条铁路将能降低对中国的出口成本。该基金还将为巴西的一家钢铁生产合资企业提供融资。

1月份，中国国家主席习近平承诺将在未来10年内对拉美地区投资2,500亿美元。去年，中国和巴西签署协议，中方为巴西矿企淡水河谷(VALE5.SA)提供75亿美元融资，并从巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)购买60架客机。

Caixa拒绝置评。尚不能立即取得巴西外交部的评论。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 李婷仪)

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