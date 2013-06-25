工行称其资金运行平稳 且在持续释放流动性

路透北京6月25日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二表示，该行资金运行平稳，经营稳健，流动性充沛。针对近期阶段性和结构性的市场流动性紧张局面，工行持续释放流动性储备，在促进市场流动性稳定方面发挥了大银行应有的作用。

工行新闻稿称，目前其境内人民币存款余额约14.2万亿元，贷款余额约8.4万亿元，人民币存贷比保持在60%左右，远低于75%的法定标准。在缴存法定存款准备金后，债券、同业融资、超额备付和现金等高流动性资产余额超过4.6万亿元人民币。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后流动性困局不断升级，而央行并未如市场期盼施以援手。上周四银行间市场主要质押式回购利率创下至少逾10年来新高。此后资金价格连续三日回落，但但半年末资金面预期不容乐观。

中国央行最新表态称，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。另外，金融机构特别是大型商业银行在加强自身流动性管理的同时，还要积极发挥自身优势，配合央行起到稳定市场的作用。

工行新闻稿称，作为全球最大的人民币资金行，多年来始终是国内人民币资金市场主要融出方之一。工行一贯坚持稳健审慎的流动性管理策略。该行着力通过加快存量贷款周转，提高信贷资金使用效率，有效带动了贷款累放额增加。

前5个月工行境内分行人民币贷款余额比年初增加约4,000亿元，增幅为5.14%。而同期累计发放贷款量达3.62万亿元，是新增贷量的9倍，同比多放7,412亿元，增长近30%。前5个月，工行贷款的累计周转次数达0.88次，较2010年提高了0.14次。从2010年至2012年，工行当年贷款累放量分别是当年新增贷款量的5.65倍、6.82倍和8.02倍。

工行A股周二尾盘小幅上涨0.5%，报3.92元人民币。(完)

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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