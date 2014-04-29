工行首家开售国开债 客户所购债券可办理质押贷款

* 工行成为首家开售国开债的商业银行

* 客户所购国开债可在工行办理质押贷款

* 个人客户购买免所得税，价差收入亦不收税

* 工行将推出更多柜台债券创新品种

路透北京4月29日 -全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二表示，将于5月6日至8日面向个人和非金融机构客户发行国家开发银行债券，成为首家面向社会大众销售国开债的商业银行。

工行有关人士对路透表示，客户购买的国开债可以在该行办理质押贷款。同时，个人客户购买免利息所得税，价差收入亦应暂不收税。

工行的新闻稿称，此次销售的国开债为一年期固定利率债券，票面利率为4.5%，信用风险低，投资交易起点及最小递增单位均为100元人民币，在交易时间内可随时交易，比一般的理财产品流动性更强，而且较储蓄存款收益更高。

中国国家开发银行周二公告称，将于下周一发行总计不超过80亿元人民币固息金融债，期限为一年期，其中不超60亿元在银行间债券市场发行，另外不超20亿元首度通过商业银行柜台债券市场分销发行。

“后续，工行还将陆续推出政策性银行债券和中国铁路总公司政府支持机构债券等柜台债券创新品种。”工行相关负责人介绍。

中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

新闻稿称，在发行期内客户只要登陆工行网上银行、手机银行或前往营业网点，开立或指定债券交易的资金账户和债券的托管账户，即可认购国开金融债。发行期结束后，客户可以通过工行网上银行、手机银行或营业网点在交易时段内随时买卖这支债券，交易资金实时清算。

国开行是政策性金融债供给大户，以2013年为例，国开行在银行间债市发行人民币金融债逾1.1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行当年发行量之和还要多。

柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，具有安全性高、收益性好、流动性强、交易起点低等优点。此前，在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种。（完）

(发稿 李贺/谢衡; 审校 林高丽)

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