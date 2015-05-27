工行称与智利最大铁矿石生产商太平洋矿业公司签合作协议

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透香港5月27日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周三称，与智利最大的铁矿石生产商--太平洋矿业公司（简称“CAP”）签署金融服务合作备忘录，就智利诺德铁矿的扩建和销售开展合作。
工行新闻稿称，根据上述备忘录，CAP拟投资开发诺德铁矿，工行意向为其提供融资，并支持中资矿企参与工程承包和股权投资。
同时，工行也意向为CAP安排铁矿石出运前融资，并以工行控股的工银标准银行公众有限公司作为铁矿石购买商，提供包括大宗商品交易、风险对冲和商品融资在内的组合服务支持。
工行相关负责人表示，中拉经济优势互补为两国互惠发展创造了良好机遇，智利的市场空间和资源禀赋也为商业银行提供了大量业务机会。
CAP成立于1946年, 是智利最大的铁矿石生产商，具有铁矿石上游开采、中游冶炼、下游销售的全产业链运营体系。2013年，CAP铁矿石产量1,163万吨，销量1,286万吨，其中61%销往中国。
目前，工商银行的境外网络已拓展至全球42个国家和地区，同时，工行通过参股南非标准银行，间接覆盖非洲20个国家。
在拉美地区，工行阿根廷、巴西、秘鲁三家境外机构资产已达50亿美元，支持拉美地区“走出去”项目累计承贷38亿美元，储备项目14个，总投资额约200亿美元，涵盖核电、电信、海工、能源、矿产、农业等领域。(完)
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
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