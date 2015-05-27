工行称与智利最大铁矿石生产商太平洋矿业公司签合作协议

路透香港5月27日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周三称，与智利最大的铁矿石生产商--太平洋矿业公司（简称“CAP”）签署金融服务合作备忘录，就智利诺德铁矿的扩建和销售开展合作。

工行新闻稿称，根据上述备忘录，CAP拟投资开发诺德铁矿，工行意向为其提供融资，并支持中资矿企参与工程承包和股权投资。

同时，工行也意向为CAP安排铁矿石出运前融资，并以工行控股的工银标准银行公众有限公司作为铁矿石购买商，提供包括大宗商品交易、风险对冲和商品融资在内的组合服务支持。

工行相关负责人表示，中拉经济优势互补为两国互惠发展创造了良好机遇，智利的市场空间和资源禀赋也为商业银行提供了大量业务机会。

CAP成立于1946年, 是智利最大的铁矿石生产商，具有铁矿石上游开采、中游冶炼、下游销售的全产业链运营体系。2013年，CAP铁矿石产量1,163万吨，销量1,286万吨，其中61%销往中国。

目前，工商银行的境外网络已拓展至全球42个国家和地区，同时，工行通过参股南非标准银行，间接覆盖非洲20个国家。

在拉美地区，工行阿根廷、巴西、秘鲁三家境外机构资产已达50亿美元，支持拉美地区“走出去”项目累计承贷38亿美元，储备项目14个，总投资额约200亿美元，涵盖核电、电信、海工、能源、矿产、农业等领域。(完)

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。