工行成中国首家实现国际市场贵金属报价和做市交易银行

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月10日电---全球市值最大的银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一表示,该行于近日实现了在北京、伦敦和纽约三地24小时不间断地向全球市场提供黄金、白银等贵金属交易实时、双边报价.
工行发布新闻稿称,工商银行已成为境内唯一一家在汤森路透(TRI.N)等国际主要金融资讯终端开展贵金属报价的金融机构,并以做市商身份与十余个国内外同业叙做贵金属交易.
"工商银行通过提供连续双边报价实时响应金融同业交易的方式,实际上已经在国际贵金属市场中扮演了做市商的角色."新闻稿并称.
所谓做市商,是指在特定金融工具交易市场中连续提供可交易双边报价,维持市场流动性和交易活跃性的交易机构.
截至2012年11月中旬,工商银行共以做市商身份叙做贵金属即期交易151笔,交易金额3.82亿美元.(完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。