工行成中国首家实现国际市场贵金属报价和做市交易银行

路透北京12月10日电---全球市值最大的银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一表示,该行于近日实现了在北京、伦敦和纽约三地24小时不间断地向全球市场提供黄金、白银等贵金属交易实时、双边报价.

工行发布新闻稿称,工商银行已成为境内唯一一家在汤森路透(TRI.N)等国际主要金融资讯终端开展贵金属报价的金融机构,并以做市商身份与十余个国内外同业叙做贵金属交易.

"工商银行通过提供连续双边报价实时响应金融同业交易的方式,实际上已经在国际贵金属市场中扮演了做市商的角色."新闻稿并称.

所谓做市商,是指在特定金融工具交易市场中连续提供可交易双边报价,维持市场流动性和交易活跃性的交易机构.

截至2012年11月中旬,工商银行共以做市商身份叙做贵金属即期交易151笔,交易金额3.82亿美元.(完)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

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