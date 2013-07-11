工行上半年办理跨境人民币业务按年增四成

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透香港7月11日 - 以资本计全球最大的中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示，2013上半年办理的跨境人民币业务量超过1万亿元人民币，按年增长四成，境外机构人民币业务的贡献度增加。
工行发布新闻稿指出，上半年的跨境业务中，通过境外机构办理的占50%，部分境外机构的人民币业务对该行资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一至一半，成为重要的核心竞争力。
工行今年2月成为新加坡人民币的清算行，5月开办清算业务后首个月清算量超过600亿元，人民币清算网路覆盖全球近70个国家和地区。
随着中国政府允诺推进人民币国际化，人民币作为贸易结算货币的需求上升。根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据，至5月人民币作为支付货币的比重升至历史新高0.84%，在全球货币中排名13，去年1月时尚在20名,德国、法国、意大利、俄罗斯等国使用人民币的意愿也提高。
至2012年中国全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，按年增加四成。今年首五个月单月结算量平均约3,300亿元。
中国人民银行行长周小川上月表示，将扩大人民币跨境使用，支持跨境交易中人民币结算比例逐步提高。支持中外资跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入跨国企业的资产组合。启动跨境人民币贸易再融资市场，推动人民币贸易融资规模的扩张。
工行正在积极将触角向国际市场延伸，继成为中行以外第二家人币清算行后，工行稍早称将积极助力卢森堡离岸人民币中心建设，并以该地为区域总部向欧洲大陆内的分支机构推广离岸人民币业务。
此外，工行并为南非标准银行最大单一股东，藉此进一步深入非洲18个国家金融市场。（完）
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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