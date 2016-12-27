工行与太钢、同煤及阳煤集团三家山西企业签署债转股协议

路透北京12月26日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一称，今日与太原钢铁集团、大同煤矿集团和阳泉煤业集团分别签署债转股合作协议，将与这三家山西重点企业分别开展债转股业务，以增资扩股投入企业，置换企业存量融资，实现债权转股权。

工行新闻稿未提供上述债转股协议的具体细节，而据山西金融青联与山西青年报下属微信公众号“山西青年金融”报导，此次债转股合作资金规模达300亿元人民币，预计三家企业杠杆率降幅最高可达10%。

其中，工行与太钢集团合作设立规模60亿元债转股产业基金，并采取资管计划以增资扩股方式投入40亿元；与同煤集团和阳煤集团分别合作设立100亿元规模债转股产业基金，用于下属企业股权投资。

同煤集团和阳煤集团均属于山西省属七大煤炭集团。

本月稍早，山西另一省属煤炭集团--山西焦煤集团与建设银行(601939.SS)(0939.HK)签署市场化债转股合作框架协议，双方将共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。（完）