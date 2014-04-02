工行考虑收购意大利基金管理公司Pioneer--消息

路透香港4月2日 -据消息人士透露，中国工商银行(ICBC)(601398.SS)(1398.HK)正考虑收购PioneerInvestments，后者是欧洲最大的基金管理公司之一。

截止去年末,PioneerInvestments管理着1,740亿欧元(2,400亿美元)资产，是意大利按资产计最大银行--裕信银行(UniCredit)的旗下企业。

英国星期日泰晤士报稍早曾报导，工商银行可能给出高达20亿欧元的出价。该交易可能成为迄今亚洲企业对西方基金管理公司最大的一笔收购。

由于中国国内市场放缓，加上新领导层推动更多金融改革，进一步压缩利润，中国的银行业者加速全球成长的紧迫性有增无减。

此外，目前欧洲许多银行也在撤出资产管理事业，以改善因为金融危机而受创的财务。

“这次(收购)的意义非常重大，因为这显然会对工行的品牌有巨大影响，”花旗Securities and FundServices亚太资深顾问Stewart Aldcroft指出。

媒体报导此前称，裕信银行计划上市或出售Pioneer。Pioneer在印度和新加坡等27个国家开展业务。裕信银行本月稍早拒绝对这些报导置评。

裕信银行也拒绝评论工商银行的兴趣。

工商银行发言人在一封电子邮件声明中否认该行正与Pioneer谈判。

拒绝具名的该消息人士称，工商银行尚未提出正式报价，不过已经向Pioneer表达了收购兴趣。工商银行是全球市值最大的银行。(完)

(编译 李春喜/蔡美珍/朱晓军；审校 高琦)

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