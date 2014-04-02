工行考虑收购意大利基金管理公司Pioneer--消息

酷派集团预计今年上半年经营亏损明显扩大 因营业收入下降
路透香港4月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司称，预计今年上半年经营亏损明显扩大，主要受累于营业收入下降。
路透香港4月2日 -据消息人士透露，中国工商银行(ICBC)(601398.SS)(1398.HK)正考虑收购PioneerInvestments，后者是欧洲最大的基金管理公司之一。
截止去年末,PioneerInvestments管理着1,740亿欧元(2,400亿美元)资产，是意大利按资产计最大银行--裕信银行(UniCredit)的旗下企业。
英国星期日泰晤士报稍早曾报导，工商银行可能给出高达20亿欧元的出价。该交易可能成为迄今亚洲企业对西方基金管理公司最大的一笔收购。
由于中国国内市场放缓，加上新领导层推动更多金融改革，进一步压缩利润，中国的银行业者加速全球成长的紧迫性有增无减。
此外，目前欧洲许多银行也在撤出资产管理事业，以改善因为金融危机而受创的财务。
“这次(收购)的意义非常重大，因为这显然会对工行的品牌有巨大影响，”花旗Securities and FundServices亚太资深顾问Stewart Aldcroft指出。
媒体报导此前称，裕信银行计划上市或出售Pioneer。Pioneer在印度和新加坡等27个国家开展业务。裕信银行本月稍早拒绝对这些报导置评。
裕信银行也拒绝评论工商银行的兴趣。
工商银行发言人在一封电子邮件声明中否认该行正与Pioneer谈判。
拒绝具名的该消息人士称，工商银行尚未提出正式报价，不过已经向Pioneer表达了收购兴趣。工商银行是全球市值最大的银行。(完)
(编译 李春喜/蔡美珍/朱晓军；审校 高琦)
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