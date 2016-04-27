版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 4月 27日 星期三 13:37 BJT

工商银行在美国发行银联信用卡 为国内商业银行首例

以资产计中国最大银行--中国工商银行进军美国信用卡市场，周二在纽约发行首张信用卡，这既是中国商业银行在美国发行的第一张信用卡，也是美国市场发行的第一张银联信用卡。美国信用卡市场竞争相当激烈，万事达、Visa、美国运通等国际卡组织总部和主要市场均在美国。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐