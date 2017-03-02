工银瑞信管理的工银丰淳债基首募909亿 成首募规模最大基金

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透上海3月2日 - 据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。
公告显示，该基金销售期仅三天，即募资超900亿元；加上利息结转份额，该基金的首募份额为909.55亿份。
该基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
据上海证券报周四报导，在业内人士看来，从工银丰淳募集速度及规模看，该基金应属于委外定制基金。另外，该基金首募规模破纪录，表明债市经过前期调整后，当前收益率水平具备较好的配置价值。
工银瑞信是中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和瑞士信贷(CSGN.S)的合资基金公司，截止去年底，该公司的固定收益管理规模位居行业第二，债券基金管理规模位居第一。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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