工行正式推出账户原油交易

路透北京3月18日 - 中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)账户原油交易周一正式上线，人民币和美元都可进行交易，最小交易单位0.1桶,按照目前价格,这一交易门槛相当于只要约60元人民币.

工商银行网上银行信息显示,其交易标的分为账户北美原油和账户国际原油：账户北美原油参考纽约商业交易所（NYMEX）西德克萨斯轻质低硫原油期货合约（WTI）价格报价，账户国际原油参考洲际交易所（ICE）布伦特原油期货合约（Brent）价格报价。

一位消息人士称，工商银行已经于今年1月开始试点账户原油的交易，用人民币和美元都可以进行交易和结算。

“今天上线账户原油，...1月份只在5家(工行)分行试点。”消息人士称。

中国工商银行账户原油，是工行为个人客户提供的，采取只计份额、不提取实物原油的方式，以人民币或美元买卖原油份额的投资交易产品。

根据工行账户原油的产品介绍和交易规则，账户原油交易按照交易类型不同，分为先买入后卖出交易和先卖出后买入交易。而按照交易方式不同，分为实时交易和挂单交易。

不过工行在网上介绍称，业务开办初期工行先推出账户北美原油先买入后卖出交易方式。后续工行将根据市场情况陆续推出账户国际原油产品和先卖出后买入交易方式。

此外，工行并称，根据国家监管规定，中国工商银行对人民币买卖账户原油的总交易净额设定上、下限。总交易净额指所有办理人民币买卖账户原油的客户所持有的全部账户原油数量正负头寸轧差后所得的净额。

中国工商银行继推出纸黄金、纸白银后,再度将境内个人投资渠道拓展至国际原油市场.而作为全球第二大原油消费国和进口国,中国积极筹备推出个人银行账户纸原油产品以及原油期货,中国或有望籍此逐步开始扩大在原油定价中的影响力,从而开启原油"亚洲价格"的旅程.(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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