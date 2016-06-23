戴姆勒集团发一年期40亿元私募熊猫债 票面利率为3.48%（更新版）

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路透北京6月23日 - 中国以资产计最大的银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，该行近日以联席主承销商角色在全国银行间债券市场为戴姆勒集团发行了40亿元熊猫债券，债券期限一年，票面利率为3.48%。

工行新闻稿称，该熊猫债采取私募方式发行，不仅降低发行企业的融资成本，也使该行熊猫债的发行结构更加多元化。目前一年期信用债的利率水平大约在3.85%附近。

6月初，工行作为主承销，在银行间市场为中芯国际(0981.HK)(SMI.N)公募发行了6亿元一年期熊猫债，票面利率为2.99%。创出同期限熊猫债利率新低。

私募熊猫债券指的是境外机构在中国向合格投资人或者特定数量的机构投资人发行的人民币债券。该产品发行后只能在协议约定的私募定向投资人之间流通，信息实行定向披露。

今年以来熊猫债市场日趋活跃。数据显示，今年中国境内发行的熊猫债已达276亿元，较2015年全年高出一倍。中国新闻网周二称，中国银行(601988.SS)(3988.HK)将作为主承销商之一，协助波兰财政部在中国注册并发行熊猫债，是欧洲首个主权国家进入大陆市场发行熊猫债。 （完）