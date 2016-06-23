戴姆勒集团发一年期40亿元私募熊猫债 票面利率为3.48%（更新版）

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
(新增更多内容)
路透北京6月23日 - 中国以资产计最大的银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，该行近日以联席主承销商角色在全国银行间债券市场为戴姆勒集团发行了40亿元熊猫债券，债券期限一年，票面利率为3.48%。
工行新闻稿称，该熊猫债采取私募方式发行，不仅降低发行企业的融资成本，也使该行熊猫债的发行结构更加多元化。目前一年期信用债的利率水平大约在3.85%附近。
6月初，工行作为主承销，在银行间市场为中芯国际(0981.HK)(SMI.N)公募发行了6亿元一年期熊猫债，票面利率为2.99%。创出同期限熊猫债利率新低。
私募熊猫债券指的是境外机构在中国向合格投资人或者特定数量的机构投资人发行的人民币债券。该产品发行后只能在协议约定的私募定向投资人之间流通，信息实行定向披露。
今年以来熊猫债市场日趋活跃。数据显示，今年中国境内发行的熊猫债已达276亿元，较2015年全年高出一倍。中国新闻网周二称，中国银行(601988.SS)(3988.HK)将作为主承销商之一，协助波兰财政部在中国注册并发行熊猫债，是欧洲首个主权国家进入大陆市场发行熊猫债。 （完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进/林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。