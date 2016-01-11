工行标准银行欲购入德银伦敦金银库的租赁权--消息

路透伦敦1月8日 - 四位行业消息人士周五表示，中国工商银行旗下工行南非标准银行(ICBC Standard Bank)将购买德意志银行(DBKGn.DE)伦敦金库和银库的租赁权，旨在扩展在伦敦金市的版图。

工行(601398.SS)(1398.HK)去年取得标准银行(SBKJ.J)位于伦敦的全球市场业务部的控股权，该行也已经申请欲成为伦敦黄金和白银店头交易(OTC)的清算行成员。

尚不能联系到工行标准银行就此发表评论，德银亦拒绝置评。

西方银行目前正在撤出大宗商品业务，以削减成本及监管负担。工行标准银行希望填补他们留下的缺口。

“他们(工行标准银行)已经接手金银库的租赁，”第一位消息人士称。

目前，有五家银行清算交易商每日的黄金交易，它们是：摩根大通(JPM.N)、汇丰控股(HSBA.L)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)、巴克莱银行(BARC.L)以及瑞银集团UBSG.VX。

这些银行是伦敦贵金属清算公司(LPMCL)的股东。他们将在未来几个月中决定是否接受工行标准银行的申请。LPMCL拒绝对此事置评。

“目前他们已提出申请成为会员，但还需投票表决，而投票还没有进行。”消息人士说。

该金库自2014年6月投入运行，容量为1,500吨，由英国安保服务公司G4S(GFS.L)修建并负责管理。

“起初谈论的数字可能在400万美元左右，但现在则低得多，”另一位消息人士称，不过并未透露支付给金库的具体数字。

德意志银行在2015年辞去伦敦金银场外业务清算行会员，就此淡出大宗商品交易。(完)