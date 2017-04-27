工行多哈分行清算业务开展两年来已结算逾5,900亿元人民币

路透迪拜4月27日 - 中国工商银行(601398.SS)一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。

这一情况反映出近几年来中国与海湾阿拉伯国家之间贸易及投资蓬勃发展，但大多数业务仍是以美元结算。

工行在多哈的人民币清算中心于2015年4月启动，是中东地区首家人民币清算行。

“工行多哈分行为本地金融机构、企业和投资者打开了通往中国的在岸人民币和外汇市场的大门，”工行多哈分行总经理郑纯毅在专访中说。“我们的数据显示，卡塔尔、阿联酋、科威特是最积极使用人民币清算行与中港进行直接支付的中东国家。”

他还说，中国与海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国的贸易在过去10年中大增逾600%。2005-2016年间，中资在中东地区的投资达到逾1,600亿美元。(完)