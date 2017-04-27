工行多哈分行清算业务开展两年来已结算逾5,900亿元人民币

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透迪拜4月27日 - 中国工商银行(601398.SS)一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。
这一情况反映出近几年来中国与海湾阿拉伯国家之间贸易及投资蓬勃发展，但大多数业务仍是以美元结算。
工行在多哈的人民币清算中心于2015年4月启动，是中东地区首家人民币清算行。
“工行多哈分行为本地金融机构、企业和投资者打开了通往中国的在岸人民币和外汇市场的大门，”工行多哈分行总经理郑纯毅在专访中说。“我们的数据显示，卡塔尔、阿联酋、科威特是最积极使用人民币清算行与中港进行直接支付的中东国家。”
他还说，中国与海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国的贸易在过去10年中大增逾600%。2005-2016年间，中资在中东地区的投资达到逾1,600亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。