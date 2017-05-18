工行迪拜分行发行5亿欧元浮息债券--牵头行文件

长和称主席李嘉诚＂健康十分良好＂ 倘决定退休将会公布（更新版）
路透香港6月20日 - 明年将届90岁的环球综合企业--长江和记实业有限公司主席李嘉诚传出退休消息，长和发言人周二表示，李嘉诚＂健康十分良好＂，倘其决定退休将会作出正式公布。
路透迪拜5月17日 - 一家牵头行周三公布的一份文件显示，中国工商银行迪拜分行已发行5亿欧元(5.56亿美元)三年期浮息债券，利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码60个基点。
周三稍早发布的初步指导价格介于Euribor加码75-80个基点之间。文件显示，债券认购额已超过15亿欧元。
法国巴黎银行、工银亚洲、工银国际和渣打银行为全球联合协调行，这四家银行与花旗集团和法国农业信贷银行为联合簿记行。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透香港6月20日 - 明年将届90岁的环球综合企业--长江和记实业有限公司主席李嘉诚传出退休消息，长和发言人周二表示，李嘉诚＂健康十分良好＂，倘其决定退休将会作出正式公布。
路透北京6月20日 - 中国国家发展改革委和国家海洋局日前联合发布《“一带一路”建设海上合作设想》，提出要重点建设三条蓝色经济通道，包括以中国沿海经济带为支撑，连接中国－中南半岛经济走廊，经南海向西进入印度洋，衔接中巴、孟中印缅经济走廊，共同建设中国－印度洋－非洲－地中海蓝色经济通道。
路透上海6月20日 - 中国证监会副主席姜洋周二在上海表示，当前国内资本市场稳定运行的内在基础还不牢靠，证监会将继续保持监管定力，改进监管方式，继续把依法从严监管推向深入。