工行迪拜分行发行5亿欧元浮息债券--牵头行文件

路透迪拜5月17日 - 一家牵头行周三公布的一份文件显示，中国工商银行迪拜分行已发行5亿欧元(5.56亿美元)三年期浮息债券，利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码60个基点。

周三稍早发布的初步指导价格介于Euribor加码75-80个基点之间。文件显示，债券认购额已超过15亿欧元。

法国巴黎银行、工银亚洲、工银国际和渣打银行为全球联合协调行，这四家银行与花旗集团和法国农业信贷银行为联合簿记行。(完)