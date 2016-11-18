工行成为迪拜黄金与商品交易所结算行 提供人民币产品结算支持

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月18日 - 以市值计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五称，该行已与迪拜商品结算公司签署代理结算协议，正式成为迪拜黄金与商品交易所结算银行，为迪拜商品结算公司提供离岸人民币期货合约等人民币产品的结算支持。
工行新闻稿援引其中东机构负责人称，该行已完成全部系统及技术支持准备工作，支持美元、人民币、迪拉姆、印度卢比等全币种的结算。
新闻稿并显示，迪拜商品结算公司为迪拜黄金与商品交易所旗下负责结算的全资子公司，目前其主要合作银行为外资银行；工行的加入为其人民币产品的推广、人民币流动性的提高提供了支持保障。
近年中国与阿联酋的金融合作不断加强。今年9月末，银行间外汇市场开始人民币对迪拉姆的直接交易；10月末，上海黄金交易所与迪拜黄金与商品交易所签署上海金基准价授权使用协议，成为首家被授权“离岸人民币计价的黄金期货合约以上海金基准价作为现金结算价”的境外交易所。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。