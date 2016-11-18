工行成为迪拜黄金与商品交易所结算行 提供人民币产品结算支持

路透北京11月18日 - 以市值计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五称，该行已与迪拜商品结算公司签署代理结算协议，正式成为迪拜黄金与商品交易所结算银行，为迪拜商品结算公司提供离岸人民币期货合约等人民币产品的结算支持。

工行新闻稿援引其中东机构负责人称，该行已完成全部系统及技术支持准备工作，支持美元、人民币、迪拉姆、印度卢比等全币种的结算。

新闻稿并显示，迪拜商品结算公司为迪拜黄金与商品交易所旗下负责结算的全资子公司，目前其主要合作银行为外资银行；工行的加入为其人民币产品的推广、人民币流动性的提高提供了支持保障。

近年中国与阿联酋的金融合作不断加强。今年9月末，银行间外汇市场开始人民币对迪拉姆的直接交易；10月末，上海黄金交易所与迪拜黄金与商品交易所签署上海金基准价授权使用协议，成为首家被授权“离岸人民币计价的黄金期货合约以上海金基准价作为现金结算价”的境外交易所。（完）