工行“融e购”电商平台正式上线

路透北京1月14日 -以资产计全球最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)称，该行旗下的“融e购”电子商务平台已正式上线营业。

工商银行周二发布的新闻稿称，融e购商城汇集了数码家电、汽车、金融产品、服装鞋帽、食品饮料、珠宝礼品、交通旅游等十几大行业，数百个品牌，近万件商品。是整合客户与商户，链接支付与融资，统一物流、资金流与信息流的消费采购平台、以及支付融资一体化的金融服务平台。

“作为银行系电商，融e购商城既把握电子商务发展规律和趋势，致力于提升客户体验，同时也重点突出银行业支付灵活、融资便捷的金融服务优势。”工行相关部门负责人称。

新闻稿称，融e购商城将工行逸贷产品与网上购物结合起来，订单高于600元即可在线申请“逸贷”消费贷款业务，全线上，全自助，瞬时到账。融e购以厂家直营为主，搭建厂家到客户的直接销售渠道，以确保购物安全。

互联网行业这两年在中国市场风头正劲，特别是有平台优势的阿里巴巴集团、腾讯控股(0700.HK)等公司都显露出希望涉足金融业的意图，这让传统保守的银行家如坐针毡。

以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)此前在银行业率先推出电子商务金融服务平台--善融商务。善融商务面向广大企业和个人提供专业化的电子商务服务和金融支持服务，包括企业商城（B2B）、个人商城（B2C）和房e通，涵盖商品批发、商品零售和房屋交易等领域，可以为客户提供信息发布、交易撮合、在线财务管理等配套服务；在金融服务方面，为客户提供从支付结算、托管、担保到融资的全方位金融服务。

由中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)股东发起的民生电子商务公司此前亦在前海注册；而硬币的另一面，兴业银行(601166.SS)则于2013年8月31日关闭了信用卡网上分期商城。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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