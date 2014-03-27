工行称今年净息差会有所下降

中国海关、税务、外汇将加强信息共享，防范打击违法违规--外管局
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透北京/香港3月27日 -以资产计全球最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，今年贷款定价会进一步提升，净息差今年会有所下降但不会太快；同时，继续对房地产贷款保持稳中有降态势，2013年降低了86亿元人民币。
此前，该行业绩公告显示，2013年全年净利为2,626亿元，高于预期；不良贷款率0.94%，拨备覆盖率为257.19%。
工行年报称，计划2014年总资产增加约1.4万亿元，总负债增加约1.3万亿元；到2014年末不良贷款率控制在1.20%以内。（完）
(发稿 谢衡/赵红梅；撰写 李贺; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。
路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。