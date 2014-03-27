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中国财经 | 2014年 3月 28日 星期五 07:56 BJT

工行称今年净息差会有所下降

路透北京/香港3月27日 -以资产计全球最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，今年贷款定价会进一步提升，净息差今年会有所下降但不会太快；同时，继续对房地产贷款保持稳中有降态势，2013年降低了86亿元人民币。

此前，该行业绩公告显示，2013年全年净利为2,626亿元，高于预期；不良贷款率0.94%，拨备覆盖率为257.19%。

工行年报称，计划2014年总资产增加约1.4万亿元，总负债增加约1.3万亿元；到2014年末不良贷款率控制在1.20%以内。（完）

(发稿 谢衡/赵红梅；撰写 李贺; 审校 杨淑祯)

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