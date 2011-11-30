姜建清和杨凯生续任工行执行董事

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月30日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三公告称,经临时股东大会决定,选举姜建清和杨凯生继续担任该行执行董事,任期自股东大会审议通过之日起计算.
姜建清现任工行董事长,杨凯生现任副董事长和行长.
中国大型国有商业银行的高层变动正在日渐明朗,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)亦於周三公告,提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事.
中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)则在周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.这意味着阔别农行近16年的蒋超良,即将回归掌帅印.
工行A股周二因临时股东大会停牌,周一收报4.23元人民币;H股周二收报4.41港元.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 丁淑琴
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。