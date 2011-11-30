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中国财经 | 2011年 11月 30日 星期三 10:30 BJT

姜建清和杨凯生续任工行执行董事

路透北京11月30日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三公告称,经临时股东大会决定,选举姜建清和杨凯生继续担任该行执行董事,任期自股东大会审议通过之日起计算.

姜建清现任工行董事长,杨凯生现任副董事长和行长.

中国大型国有商业银行的高层变动正在日渐明朗,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)亦於周三公告,提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事.

中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)则在周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.这意味着阔别农行近16年的蒋超良,即将回归掌帅印.

工行A股周二因临时股东大会停牌,周一收报4.23元人民币;H股周二收报4.41港元.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 丁淑琴

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