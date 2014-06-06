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中国财经 | 2014年 6月 6日 星期五 18:01 BJT

工行完成首笔新西兰元对人民币直接交易

路透北京6月6日 - 中国工商银行(ICBC)(601398.SS)(1398.HK)周五称该行完成了新西兰首笔新元对人民币直接交易，该笔交易为货物贸易项下购汇业务，对推动两国企业在经贸活动中使用人民币结算具有重要意义。

工行新闻稿称，该笔业务中,国内进口商使用人民币支付货物款项，新西兰出口商在工行新西兰子行办理直接交易业务，将人民币兑换为新西兰元用于日常经营。在此之前，两国贸易需以美元作为中间货币。

中国与新西兰在3月18日共同宣布人民币与新西兰元直接交易，以降低经济主体汇兑成本，促进人民币与新西兰元在双边贸易和投资中的使用。

显示随着贸易往来的纵深发展，已经让中国与部分国家的双边货币结算需求得到实质性提升。上周中国央行宣布首次动用双边本币互换协议对方货币，这意味着总规模达2.5万亿元的中外本币互换协议，五年以来迎来首次实际运用。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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