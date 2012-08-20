工银7天理财基金一天募集260亿元 或成年内最大基金

专家称不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”手段
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。
路透上海8月20日电---上海证券报周一报导称,上周五首发的工银7天理财债券基金仅当日募集金额就超过260亿元人民币.业内人士预计,到本周一结束时该基金总共募集金额有望超500亿元,进而成为中国年内最大规模的基金.
此前,首批两只短期理财基金--汇添富理财30天基金和华安月月鑫基金在5月初共募集426.6亿元,掀起了基金业短期理财的第一波热浪.
报导称,此次工银7天理财发行期仅为四天,该产品不仅是国内首只将运作周期缩短至7天的理财基金,也是对银行超短期理财产品空档的有效填补,加上工银瑞信强大的渠道背景,发行规模被业内预计再创纪录.
今年6月,监管部门取消对短期理财基金的创新限制後,多家公司的多只产品迅速出现在证监会的审批名单中.而除了此前的30天、14天的产品外,工银瑞信和嘉实两只7天理财基金也首次出现,并均在8月6日获批.
工银7天理财基金主要投资於具有良好流动性的工具,包括通知存款、一年以内的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的央行票据、短期融资券等,不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发.
报导指出,工银7天理财基金的业绩比较基准为7天通知存款税後利率,且投资门槛低至1,000元,适合短期账面有闲钱的投资者参与.
报导称,从渠道的反馈信息来看,普通投资者及中高净值的客户对这类超短期理财基金均有配置需求.去年底以来,期限在1个月以下银行理财产品被监管部门叫停,因此,基金发行这类超短期理财产品,也被银行视作挽留客户、增加理财工具的良好对接.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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