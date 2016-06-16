工行出10亿欧元以发起设立中东欧基金 捷克政府携2亿欧元参与

路透香港6月16日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，该行拟以10亿欧元投资设立中国-中东欧金融公司，并以该公司为发起方牵头设立中东欧基金。捷克政府拟出资2亿欧元参与中东欧基金，双方已签署合作备忘录。

路透此前报导称，刚刚卸任工行董事长的姜建清将出任该基金的负责人。

工行新闻稿显示，双方将共同推动设立中东欧基金并开展相关合作。根据该备忘录，捷方将支持该基金在捷克的投资经营，提供必要的投资指引，推荐潜在的投资机会。

中东欧金融公司筹备负责人表示，当前中东欧地区商业环境良好，投融资需求较大，与中国存在经济优势互补，为双方的互惠发展创造了良好机遇。

去年11月国务院总理李克强主持第四届中国—中东欧国家领导人会晤时，中方倡导设立中国—中东欧国家金融公司，为“16+1”合作提供金融支持。路透5月初消息称，该行前董事长姜建清参与了此事。这意味着，姜建清退位董事长后，仍将继续从事工商银行的全球化布局事业。（完）