工行出10亿欧元以发起设立中东欧基金 捷克政府携2亿欧元参与

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月16日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，该行拟以10亿欧元投资设立中国-中东欧金融公司，并以该公司为发起方牵头设立中东欧基金。捷克政府拟出资2亿欧元参与中东欧基金，双方已签署合作备忘录。
路透此前报导称，刚刚卸任工行董事长的姜建清将出任该基金的负责人。
工行新闻稿显示，双方将共同推动设立中东欧基金并开展相关合作。根据该备忘录，捷方将支持该基金在捷克的投资经营，提供必要的投资指引，推荐潜在的投资机会。
中东欧金融公司筹备负责人表示，当前中东欧地区商业环境良好，投融资需求较大，与中国存在经济优势互补，为双方的互惠发展创造了良好机遇。
去年11月国务院总理李克强主持第四届中国—中东欧国家领导人会晤时，中方倡导设立中国—中东欧国家金融公司，为“16+1”合作提供金融支持。路透5月初消息称，该行前董事长姜建清参与了此事。这意味着，姜建清退位董事长后，仍将继续从事工商银行的全球化布局事业。（完）
(发稿 赵红梅；审校 毕晓雯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。