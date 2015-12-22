工行对公新推80个币种外汇业务 实现一带一路沿线国家全覆盖

路透北京12月22日 - 中国以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)周二表示，该行面向公司和机构客户新推出了80个新兴市场国家币种的外汇买卖业务。

工行新闻稿介绍，这80个新币种业务中，20个可自由兑换货币可以办理外汇即期、远期、掉期以及配套的存款和汇款服务；另外60个非自由兑换货币可办理无本金交割远期等套期保值服务。

目前，工商银行可办理的对公外汇买卖币种已达105个，在国内商业银行中实现了外汇业务对“一带一路”沿线国家的全面覆盖。

“越来越多的中国企业参与到新兴市场特别是‘一带一路’沿线国家的经贸投资活动中，产生了大量兑换当地货币、汇兑和外汇套期保值等金融需求；过去由于国内银行未开办一些国家的货币交易业务，企业往往需要通过当地金融机构进行转换，增加了交易难度和兑换成本。”工行相关负责人表示。

该位负责人称，工行利用旗下控股子公司--工银标准银行在新兴市场20多年的交易经验和货币报价能力，推出了“一带一路”及其他新兴市场国家货币的外汇买卖和套期保值服务，从而帮助企业有效降低当地货币汇兑成本和“走出去”面临的汇率风险。（完）