工行实现外汇全球实时做市报价 为中资金融机构第一家

路透北京4月1日 -全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，该行的外汇买卖报价在报价终端上与国际主要外汇报价银行的价格同时显示并刷新，标志着工行已成为中国境内唯一一家通过国际主要金融信息服务商开展外汇买卖业务全球实时做市报价的金融机构。

工行发布的新闻稿表示，该行已成功实现了外汇买卖业务的全球实时做市报价，即在亚洲时段通过国际主要金融信息服务提供商的报价页面，向全球连续报送外汇即期、外汇远期和外汇掉期等各品种的市场价格。

”工行将继续加强系统建设和报价管理，通过创新产品、整合资源、渠道拓展等手段，进一步提升外汇交易能力和外汇买卖国际市场做市水平，提升外汇交易业务的市场影响力和竞争力。“工行相关负责人称。

工行相关负责人并表示，早在2013年工行就建立了全球24小时不间断交易体系，北京、伦敦、纽约三地协调运作，实现了外汇买卖的24小时集中交易。工行自主开发了外汇头寸管理核心系统，成为目前国内唯一一家拥有自主开发外汇核心管理系统的中资金融机构。

新闻稿显示，目前工行外汇买卖业务全球实时做市报价的币种对有欧元/美元、美元/日元、澳元/美元、新西兰/美元、美元/港币、英镑/美元、美元/瑞士法郎、美元/加元等8个，期限包括1天、1周、1个月、3个月、6个月和1年。

工行此前公布的业绩公告显示，2013年全年净利为2,626亿元，高于预期；不良贷款率0.94%。计划2014年总资产增加约1.4万亿元；到今年末不良贷款率控制在1.20%以内 。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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