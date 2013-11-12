工商银行被列为全球系统重要性银行--新闻稿

路透北京11月12日 -以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)首次被国际金融监督和协调机构--金融稳定理事会（FSB）列为全球系统重要性银行。这亦是第二家中资银行入选全球系统重要性金融机构名单。

工行周二发布的新闻稿称，巴塞尔委员根据系统重要性分值将29家全球系统重要性银行分为四组，分别适用于1%-2.5%的系统重要性附加资本要求。工行列在系统重要性第一组，附加资本要求为1%。

根据国际通用银行风险控制标准《巴塞尔协议Ⅲ》，国际活跃银行最低核心一级资本充足率和总资本充足率分别为7%和10.5%，工行成为全球系统重要性银行的最低核心一级资本充足率和总资本充足率要求分别为8%和11.5%。

工商银行此前公布的三季报显示，截止9月末，该行核心一级资本充足率10.59%，资本充足率13.17%。

“远高于最低的资本充足要求，并留有较大的安全边际，这意味着工行将无须为入选全球系统重要性银行而额外补充资本。”工行新闻稿称。

新闻稿表示，全球领先的各项指标是工行入选的重要基础。目前，工行的总资产、存款、贷款、一级资本、市值、利润等主要指标均居全球金融同业首位。国际化的长足发展是入选的关键因素。此外，人民币国际化的快速推进也带动了工行全球系统重要性分值的增长。

按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)此前已经入选全球系统重要性银行。

全球系统重要性金融机构是指在国际金融市场中承担了关键功能、具有全球性特征的金融机构，这些机构一旦发生重大风险事件或经营失败，就会对全球经济和金融体系带来较大影响甚至是系统性风险。因此，全球系统重要性银行被视为全球银行业的“稳定器”。目前，29家全球系统重要性银行中，16家来自欧洲，8家来自美国，5家来自亚洲。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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