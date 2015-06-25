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中国财经 | 2015年 6月 25日 星期四 16:00 BJT

中国工行跃跃欲试 有意继中银之后参与伦敦金定价

路透上海6月25日 - 按资产计全球最大银行--中国工商银行表示，该行有兴趣参与每日两次的伦敦金定价流程。

亚洲为黄金最大消费市场，但伦敦金定价体系直到最近才首度有亚洲的银行加入为成员。

“中国工商银行非常积极想参与，”中国工商银行贵金属部总经理周明在上海一项行业活动中表示，并称伦敦金定价应该要有更多亚洲的参与。

伦敦金银市场协会(LBMA)上周表示，中国银行将成为首家参与伦敦金定价的中资银行。

周明周四表示，中国工商银行正努力寻求参与全球黄金市场的机会。

中国工商银行已于今年稍早完成收购南非标准银行60%股权，包括该银行的贵金属业务。

“我们仍在整合业务运作。我们仍需获得董事会批准(才能加入伦敦金定价)，”他表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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