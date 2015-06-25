中国工行跃跃欲试 有意继中银之后参与伦敦金定价

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月25日 - 按资产计全球最大银行--中国工商银行表示，该行有兴趣参与每日两次的伦敦金定价流程。
亚洲为黄金最大消费市场，但伦敦金定价体系直到最近才首度有亚洲的银行加入为成员。
“中国工商银行非常积极想参与，”中国工商银行贵金属部总经理周明在上海一项行业活动中表示，并称伦敦金定价应该要有更多亚洲的参与。
伦敦金银市场协会(LBMA)上周表示，中国银行将成为首家参与伦敦金定价的中资银行。
周明周四表示，中国工商银行正努力寻求参与全球黄金市场的机会。
中国工商银行已于今年稍早完成收购南非标准银行60%股权，包括该银行的贵金属业务。
“我们仍在整合业务运作。我们仍需获得董事会批准(才能加入伦敦金定价)，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。