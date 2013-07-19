工行上半年贵金属交易额近7000亿元 实物销售创三年新高

路透北京7月19日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)表示，今年上半年该行贵金属业务快速增长，共实现交易额近7,000亿元人民币，同比增长22%，贵金属实物销售量更是创下三年最高，表明在国际金价大幅震荡的背景下，国内投资和实物需求依然旺盛。

工行在新闻稿中称，上半年该行贵金属领域发生业务量6.34万吨，同比增长34%；客户净增350万户，总体规模超过1,300万户，增长率达到36%，各项指标继续领跑同业。

在交易类业务方面，工行的核心产品--“积存金”的规模已超过100吨，是去年同期的14倍。代理上海黄金交易所的贵金属交易业务量突破4.1万吨，同比增长34%。贵金属租赁业务发放量同比亦大增62%。

工行表示，其贵金属五大类业务在上半年亮点频现，已成为支撑业务线快速增长和满足客户投资需求的根本动力。

此前工行贵金属业务部新闻发言人施旭东在接受路透专访时称，未来中国的黄金产业与银行等金融机构的联动应更强，围绕中国黄金产业链发展的金融创新将大有作为。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。