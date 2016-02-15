大和削工行H股目标价近两成 今年新增贷款持平且撇账增加

路透香港2月15日 - 券商大和发布报告，将中国工商银行H股(1398.HK)的目标价下调近两成，因工行今年新增贷款规模持平，贷款质素恶化令撇账增加。

大和将工行H股目标价降至4.55港元，原为5.6港元，投资评级则维持“优于大市”。

大和分析师Leon Qi最近到访工行北京总部后撰写的报告称，工行计划2016年新增贷款规模将与2015年持平，并严格确认坏账，同时可能维持目前的股息派发比率。

“尽管如此，我们下调预测以反映较慢的贷款增长以及未来的资产质素加快恶化。”他说。

报告指出，工行计划今年新增贷款规模保持在去年水平，意味着增长比率轻微下降，原因可能是经济增长放缓，或者是全行业资产质素加快恶化导致该行自愿放弃进一步的资产扩张。

报告并称，工行肯定所有逾期超过90天的贷款会继续确认为不良贷款，且不会放宽标准。此外，工行今年计划将更多投向零售贷款市场。

香港时间11:14，工行H股升4.02%，报3.88港元；今年以来累计跌17%。（完）