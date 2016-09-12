工行确认副行长谷澍升任行长 具体任职程序仍在过程中

路透北京9月12日 - 以市值计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)新闻处周一向路透确认，该行副行长谷澍已被任命为行长；其已通过中央组织部的任命，但具体任职程序仍在过程中，还需要董事会通过、任命公告与任职资格审核等。

工行5月末曾公告称，因年龄原因，姜建清辞任该行董事长，由原行长易会满接任董事长职务，并代为行使行长职权。

“谷澍是非常专业的银行职业经理人，年轻有为。”一位接近工行人士表示。

据工行网站，谷澍自2013年10月起任工行副行长。1998年加入工行，历任财务会计部总经理、董事会秘书、战略管理与投资者关系部总经理、山东省分行行长等职。

谷澍生于1967年，现年49岁。正式就任后，谷澍将成为中国国有大行现任行长中最年轻的行长。

工行此前发布半年报显示，该行上半年实现净利润1,502.17亿元人民币，同比微增0.8%；6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

工行A股早盘收报4.44元，跌0.89%。（完）