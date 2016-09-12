工行确认副行长谷澍升任行长 具体任职程序仍在过程中

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月12日 - 以市值计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)新闻处周一向路透确认，该行副行长谷澍已被任命为行长；其已通过中央组织部的任命，但具体任职程序仍在过程中，还需要董事会通过、任命公告与任职资格审核等。
工行5月末曾公告称，因年龄原因，姜建清辞任该行董事长，由原行长易会满接任董事长职务，并代为行使行长职权。
“谷澍是非常专业的银行职业经理人，年轻有为。”一位接近工行人士表示。
据工行网站，谷澍自2013年10月起任工行副行长。1998年加入工行，历任财务会计部总经理、董事会秘书、战略管理与投资者关系部总经理、山东省分行行长等职。
谷澍生于1967年，现年49岁。正式就任后，谷澍将成为中国国有大行现任行长中最年轻的行长。
工行此前发布半年报显示，该行上半年实现净利润1,502.17亿元人民币，同比微增0.8%；6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。
工行A股早盘收报4.44元，跌0.89%。（完）
(发稿 陈杨/马蓉；审校 李文科/张喜良)
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