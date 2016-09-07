工行与沙特电信商Zain签署6亿美元融资协议 助其对华为设备采购

路透北京9月7日 - 以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称，该行近日与沙特电信运营商Zain KSA签署6亿美元融资协议，推动其对中国华为技术有限公司的设备采购。

该项目为工行目前单笔金额最大的电信融资项目。

工行新闻稿称，截至6月末，该行已累计支持中国企业“走出去”项目239个，累计承贷金额621亿美元；其中独家牵头支持的中核集团阿根廷核电融资、葛洲坝安哥拉水电融资和沙特电站融资。

新闻稿并显示，Zain KSA的母公司是科威特第一大电信公司Zain KSC，目前集团网络已覆盖中东地区八个国家，在2015年全球电信运营商排名中综合排名第60位，利润排名第39位。（完）