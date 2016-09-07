工行与沙特电信商Zain签署6亿美元融资协议 助其对华为设备采购

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月7日 - 以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称，该行近日与沙特电信运营商Zain KSA签署6亿美元融资协议，推动其对中国华为技术有限公司的设备采购。
该项目为工行目前单笔金额最大的电信融资项目。
工行新闻稿称，截至6月末，该行已累计支持中国企业“走出去”项目239个，累计承贷金额621亿美元；其中独家牵头支持的中核集团阿根廷核电融资、葛洲坝安哥拉水电融资和沙特电站融资。
新闻稿并显示，Zain KSA的母公司是科威特第一大电信公司Zain KSC，目前集团网络已覆盖中东地区八个国家，在2015年全球电信运营商排名中综合排名第60位，利润排名第39位。（完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。