工行称汇金本周两度增持其A股

路透香港10月12日电---中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周五宣布,其股东中央汇金投资有限责任公司于截至10月10日先後在市场增持共约1.3235亿股A股,并拟于未来六个月内以自身名义继续在二级市场增持工行股份.

工行的声明称,汇金公司于截至10月9日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了该行约1.276亿股A股,这批增持股份是在汇金公司2011年10月10日颁布的增持计划中的.

汇金公司并於今年10月10日再在市场买入约473.35万股工行A股,并拟在这次增持後六个月内,以自身名义继续在二级市场买入工行股份.

目前,汇金公司持有工行约1,237.73亿股A股,占该行总股本的35.43%.

汇金公司周三晚公告称,周三(10日)起已在二级市场自主购入工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行股票,并将继续进行相关市场操作.消息公布後,带动香港上市的四大行股价走高.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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