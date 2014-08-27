工行部署新的IBM大型主机

路透北京8月26日（记者 Gerry Shih） - 中国工商银行(601398.SS)和IBM(IBM.N)周二称，工行已部署新的IBM大型主机。

双方联合发布的声明显示，IBM仍在与中国国有银行开展业务，尽管5月有媒体报导暗示中国中央政府出于网络安全担忧要求银行替换IBM设备。

工行首席信息官林晓轩在声明中称，30年前，工行是中国大陆第一家引进IBM主机的商业银行，此后，IBM主机在工行的IT运营中扮演着重要角色。

“IBM主机一直帮助我们保证信息系统平稳且安全地运行，未来将会继续如此，”林晓轩称。

新部署的主机是工行数月前从IBM采购的，能够保证工行在全球40个国家的分支机构能够为客户提供几乎不间断的全面服务。

Forrester分析师Gene Cao指出，中国政府希望降低银行对外国技术的依赖，但他与大型银行IT官员的谈话让他觉得有关IBM被禁的报导言过其实。

他表示，这些IT官员担忧去IOE（IBM，甲骨文和EMC）可能影响他们的业务。

他指出，禁止IOE的传言不断，这对银行也构成威胁，他们不希望这样。

IBM大中华区负责人钱大群（D.C. Chien）近期接受《中国日报》采访时表示，国内银行仍在继续购买IBM的产品。

IBM本周还宣布，将与中国电信(0728.HK)联手向中小企业提供云计算服务。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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