工商银行拟在境内外发行至多800亿元优先股 以补充资本金

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海7月26日 - 中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五晚间公告称，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。
至此，中国四大国有商业银行的优先股发行计划全部出台。在中国证监会出台优先股相关监管办法后，虽然尚未有一家上市公司成功发行，但已成为近阶段大型商业银行在资本市场实施股权融资的首选。
公告显示，本次工行在境外和境内发行的优先股，均拟采用分阶段调整的股息率，即存续期内可采用相同股息率，或设置股息率调整周期，在发行后的一定时期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次。股息不高于工行最近两年的年均加权平均净资产收益率。
境内和境外发行的优先股，均设置强制转股条款，其触发条件包括：核心一级资本充足率降至5.125%或以下或二级资本工具触发事件发生时。后者主要包括两种情形，即银监会认定若不进行转股或减记，工行无法生存；相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力支持，工行将无法生存。
强制转股价格依据董事会公告前20个交易日的A股和H股的交易均价，即H股为5港元/股，A股为3.44元/股。
此前公布优先股发行计划的银行已有六家，包括浦发银行(600000.SS)、建行(601939.SS)(0939.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)、兴业银行(601166.SS)和平安银行(000001.SZ)。
工商银行A股周五收报3.52元，H股收在5.20港元。（完）
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(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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