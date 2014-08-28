工行大宗商品不良贷款总体平稳 下半年净息差料基本稳定

路透北京8月28日 - 以资产计全球最大银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示，上半年在环渤海、珠江三角洲和西部地区不良贷款余额增加较多，大宗商品的不良贷款总体平稳；工行并预计下半年净息差保持基本稳定。

工行在2014年半年报中称，受国内外需求疲软影响，以外向型经济为主的环渤海和珠三角中小企业普遍存在开工不足、订单下降、成本上升、利润下滑等问题，企业资金较为紧张；而受煤炭价格下跌影响，西部地区部分企业贷款违约增加。

“工行大宗商品的不良贷款多一点，但总体平稳。目前，钢贸领域不良贷款余额65.9亿元人民币，较年初有所下降；而工行对青岛港仓单的不良不到2亿美元。”工行行长易会满在业绩说明会上称。

工行中报并显示，该行今年上半年净利同比增长7%；6月末不良贷款率0.99%，比上年末上升0.05个百分点。截至上半年末，工行核心一级资本充足率为11.36%，资本充足率为13.67%；不良贷款拨备覆盖率为238%。

招商证券银行业分析师邹添杰称，工行逾期贷款和关注类贷款上升较快，资产质量压力比较大。按行业看，其在制造业、批发零售业资产质量压力最大，占到总不良贷款总额的50%。

易会满表示，目前工行海外机构总体有25%是人民币资产，继续发展需要更多人民币资金的支撑，因此，希望可以在境外直接发人民币优先股；同时，工行做好了在境外设立更多人民币清算机构的准备，正在和央行沟通。

此前，工行在上交所刊登公告称，计划在境内募集资金总额不超过人民币450亿元的优先股。此外，还计划发行境外优先股，且境内发行优先股与境外发行优先股相互独立，互不构成条件。

**净息差平稳**

工行半年报显示，上半年实现净利润1,481亿元人民币，基本符合此前路透的预估值1,482亿。该行上年同期净利则为1,384亿元；上半年净息差为2.62%，同比上升5个基点。

对于上半年净息差提升，易会满称，这主要因为该行对债券投资收益的明显提升，较年初上升16个基点。

“工行上半年贷款收益率与去年持平，存款付息成本较去年上升7个基点。所以也不一定说工行上半年净息差上升是因为银行的议价能力强。净息差上升主要是债券投资收益率明显提高。”他说。

他并表示，工行下半年净息差预计保持基本平稳。下半年的支农和小微贷款政策亦将保持稳定，不会因此影响净息差。相反，如果加大这方面的贷款，将对改善净息差有好处。

邹添杰认为，工行上半年贷款收益变化不大，存款成本上行，存贷利差收窄，但工行投资做得好，4万多亿投资的收益有3.9%，相比去年上升了22个基点，拉高了息差。

易会满并称，工行上半年存款增长速度高于贷款增长速度，流动性充裕，主动负债管理有较大主动可控性，按新口径计算，工行目前的贷存比为61.5%。

对此，广发证券银行业分析师沐华认为，工行流动性指标好，是央行加强流动性管理的原因，而非风险偏好下降。如果工行风险偏好下降出现惜贷，其可以增加债券等其他投资，增加现金还是流动性调节的需要。

工商银行A股周四收跌1.43%至3.44元，此前一个月累积下跌4.4%。（完）

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(发稿 谢衡/李贺; 审校 曾祥进)

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