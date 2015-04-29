工行首季净利微增1.39% 不良余额和不良率双升料持续

路透北京4月29日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)一季度净利同比微增1.39%，3月末不良贷款率升至1.29%。管理层表示，主因拨备计提较多，转型期会通过合理拨备来化解不良贷款，未来继续坚持合规稳健发展策略，不良余额和不良率料仍会温和增长。

工行周三晚间举行的业绩分析师会上，管理层表示，该行一季度业绩平缓增长，成本收入比降到23%，为历史最低水平；此外，拨备计提较多，同比增52%。

“我们在全面部署，积极战略转型，保持可持续发展...不求最快但求最稳。”工行高管称。

工行一季报显示，一季度实现净利润743.2亿元人民币；上年同期则为733.02亿元。

截至3月末，工行不良贷款余额为1,455.48亿元，不良贷款拨备覆盖率为180.41%；核心一级资本充足率为12.24%，资本充足率为14.41%。

**不良或继续温和增长，并向大中型企业蔓延**

工行一季度不良贷款率为1.29%，比上年末1.13%攀升了0.16个百分点。不良贷款率和不良贷款余额双升。

该行管理层称，不良余额和不良率未来可能仍会呈现温和增长态势，资产质量管控压力增大，一方面我们在提高盈利能力，另一方面采取很多方式进行清收处置，一季度实现清收96亿元，目前加大了贷款核销处置力度。

工行高管并透露，年初提到董事会不良率目标为1.45%。

目前，工行新增不良贷款主要集中在批发零售业和制造业，区域集中在产能过剩地区，今年不良趋势新变化是从小微向大中企业蔓延，不良新增绝对额较高的是中型企业。（完）

(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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