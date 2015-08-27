工行预计下半年净息差仍将收窄 不良率目标或合理调整

路透北京8月27日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四称，下半年该行利差仍将进一步收窄，同时不良承压仍较大，力争完成不良贷款率1.45%的目标，但或将根据外部环境合理调整。此外，资本市场活跃对其中收贡献较大，尽管股市大幅波动，但其资管风险依然可控。

分析师引述工行行长易会满在业绩说明会上称，上半年不良贷款中，企业法人客户占比为80%，同时来自于制造业与流通服务业的不良贷款占比80%。从地域来看，集中在产能严重过剩的区域、钢贸、煤贸比较集中的区域，大宗商品生产基地与小微企业集中的区域等七八个省市。

他并在媒体中期业绩发布会上称，“经济有周期性，因此下半年不良承压总体还会比较大，还不好预测不良贷款的拐点；目前1.45%的不良贷款率是工行争取的目标，但工行会根据外部变化合理确定资产质量目标。”

在资产质量压力应对上，易会满称，未来将严控新增贷款质量，从2013年开始，工行已开始新老贷款并轨管理，并建立信贷监测中心，利用大数据对全行12万亿存量贷款进行分析与清收；其中，地方政府融资平台贷款总额压缩较快，目前其不良贷款只有0.06%，水平很低。

此外，分析师援引他表述称，今年经营承压主要两个方面，一为资产质量，二为利差收窄；利差方面，去年以来央行五次降息，影响工行净收入273亿元，影响净息差收窄15BP；管理层采取很多措施后才控制在目前水平，若不考虑调息因素，工行下半年息差仍会收窄5至7个BP，因此工行将细化存款定价，按照客户贡献度和对利率敏感度差异化定价，并采取主动与被动负债相结合的策略等。

对于工行“一带一路”战略，易会满表示，截至6月底工行为一带一路项目提供融资支持199亿美元，实现了对走出去重点行业全覆盖；目前一带一路项目资产质量优良，工行将进一步加强风险管理。

工行同日发布中报称，今年上半年实现净利润1,490.2亿元，同比微增0.6%；截止6月末不良贷款率1.4%，比上季末上升0.11个百分点。上半年净利息收益率为2.53%，同比下降0.09个百分点。

截至上半年末，工行核心一级资本充足率为12.13%，资本充足率为14.17%；不良贷款拨备覆盖率为163.39%。

**资本市场活跃对其中收贡献较大**

分析师援引易会满表示，上半年除业务转型创新外，资本市场活跃亦提升对工行中间业务收入的贡献，基金的代理销售、资产托管、子公司利润大幅增长均与资本市场关系较大，例如其中基金代销收入增长242%。

对于资本市场波动而产生的风险，易会满称，目前工行理财规模两万多亿，基本以固定收益为主，投入股市的比重小。截止6月末涉及股市的理财资金1,773亿，占理财总额的8.3% ，而其中直接投资股市资金占理财的1.9%；工行做过这方面的压力测试，总体风险可控。

他并称，工行涉及资本市场业务是全市场、全产品、全口径的管理，对业务线、子公司均设置风险限额并做并表管理，与外部机构合作的相关业务亦进行数据穿透，实现风险监测的全覆盖与压力测试的常态化。

对于地方债务置换，他表示，因工行融资平台存量较大，且利率较低，并不属于债务置换的对象，工商上半年债务置换仅为177亿元，不过从票面利率来看，地方债比其他债权收益略低，今后债权投资将按照市场化原则，按照收益测算来投资；在创造中收方面，看好政府债务置换的商业机会，工行目前参与承销地方政府债券规模为1,236亿。

为应对利差收窄，利息收入增速减少，工行大力发展非息业务。该行表示，报告期末其理财产品较上年末增长7.9%，为境内最大资产管理银行，而投行业务收入继续保持较快增长。

在互联网金融方面，该行董事长姜建清称，工行的电商业务，主要为了商品交易与融资支付等金融功能的无缝结合以提升客户粘性；工行互联网金融重在金融，拓阔信息数据的积累，更好控制风险发展贷款客户；工行9月份将正式宣布网络融资中心成立，成立后工行将成为中国乃至世界上最大的网络融资银行。

工行A股周四收报4.24元，过去一个月累计下跌12%。（完）

(发稿 李贺/王蕾; 审校 曾祥进)

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