工银安盛人寿今开业 助工行拓展零售银行业务

路透上海7月19日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)旗下保险公司工银安盛人寿周四正式挂牌,将有助於工行全力打造国内第一的零售银行,而工行向全功能大型金融集团又迈进了一步.

"工银安盛人寿将成为工行打造中国第一零售银行的重要力量,"工商银行董事长姜建清在新闻会表示,寿险业与银行零售业务有很强的互补性,而且保险资产在国内居民资产配置比例越来越高,工行今後将可为客户提供更全面的金融服务.

工银安盛人寿周四还宣布,与工商银行共同发行两套联名卡,这两套卡不仅提供借记卡和信用卡的常规功能外,还提供私人理财需求分析和保险咨询服务.

工银安盛人寿今後将采取差异化经营策略、在子女教育、退休规划、家庭保障和财富管理等四个领域,提供个性化保险解决方案.

工银安盛人寿的前身是安盛人寿,工商银行通过收购原来两家股东股份後成为其控股股东.其中工商银行持有工银安盛人寿60%股权,全球最大保险商--法国安盛保险(AXA)(AXAF.PA)和中国五矿集团分别持有27.5%和12.5%股权.

国内的大型银行近几年纷纷朝打造金融控股集团方向努力,银行系保险公司陆续成立.例如交通银行(601328.SS)(3328.HK)收购中保康联51%股权,後者更名为交银康联人寿;建设银行(601939.SS)(0939.HK)收购太平洋安泰人寿51%股权,更名为建信人寿.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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