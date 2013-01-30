工行称去年国际贸易融资增逾三成

沪综指收升至15个月新高 料后市继续冲击3300点关口
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
路透北京1月30日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称,2012年共发放国际贸易融资逾2,000亿美元,同比增长幅度超过33%,当年发生额和余额市场占比均居国内同业首位.
工商银行最新发布的新闻稿并称,该行已经建立起了分布均衡、结构优化、运作高效、辐射全球的境内外贸易融资服务网络.
"已建立起包括纽约美元清算中心、法兰克福欧元清算中心、东京日元清算中心等全球主要币种每天24小时不间断的清算体系,改变了过去企业境外资金往来必须先通过境外外资银行、再绕道到国内银行的状况."新闻稿称.
此前工行公布,其2012年境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,较上年同期增长近七成.截至2012年底,工行的人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区,目前在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务.
在去年工行办理跨境人民币业务量中,由境外机构办理的占到约50%,部分境外机构的人民币业务对本机构资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一乃至一半,成为重要的核心竞争力.(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。