工行称去年国际贸易融资增逾三成

路透北京1月30日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称,2012年共发放国际贸易融资逾2,000亿美元,同比增长幅度超过33%,当年发生额和余额市场占比均居国内同业首位.

工商银行最新发布的新闻稿并称,该行已经建立起了分布均衡、结构优化、运作高效、辐射全球的境内外贸易融资服务网络.

"已建立起包括纽约美元清算中心、法兰克福欧元清算中心、东京日元清算中心等全球主要币种每天24小时不间断的清算体系,改变了过去企业境外资金往来必须先通过境外外资银行、再绕道到国内银行的状况."新闻稿称.

此前工行公布,其2012年境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,较上年同期增长近七成.截至2012年底,工行的人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区,目前在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务.

在去年工行办理跨境人民币业务量中,由境外机构办理的占到约50%,部分境外机构的人民币业务对本机构资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一乃至一半,成为重要的核心竞争力.(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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